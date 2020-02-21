نيللي كريم تنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: كشفت الفنانة نيللي كريم عن صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر". وكتبت في تعليقها على الصور: "جلسة تصوير جديدة 2020"، مع ذكر أن الجلسة بعدسة المصور خالد فضة. يُذكر أن الفنانة نيللي كريم حضرت مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي انقضت فعاليات دورته الرابعة مؤخرًا، كما تستعد للمشاركة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

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