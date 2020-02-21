بعد فيديو الانتحار.. حملة دعم من الفنانين لـ منى فاروق

تصدر الفنان شريف منير محرك البحث جوجل بعد أن أعلن دعمه لممثلة منى فاروق واستعداده للتعاون معها في عمل فني عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، وانضم إليه عدد كبير من الفنانين والجمهور يدعموها عقب أزمتها الأخيرة.



وردت عليه الفنانة نجلاء بدر وكتبت:"ربنا يجازيك خيرا"، وكما علق أحمد فهمي عبر صفحته معلنا تضامنه مع شريف منير وقال:"شريف منير راجل".



وعلق الفنان محمود البزاوي ليضم صوته لشريف منير وقال:" بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق .. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود .. ودوام المحبة .. وستر الذله..والكمال لايكون لاحد من البشر الا لله ..

قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون".



كما انتشر هاشتاج بعنوان "ادعم منى فاروق" وتفاعل معه الكثيرون ومنهم نجم فرقة كاريوكي أمير عيد الذي كتب:"كلنا بنغلط ونندم ونتعلم ونرجع نحاسب نفسنا ونقول إزاي عملنا كده وربنا بيستر علينا وانا أولكم. المعاصي كتير وكل واحد ممكن يغلط بشكل مختلف. مينفعش نختزل حياة إنسانة وماضيها ونحكم على مستقبلها بسبب فيديو مسرب انتهك خصوصيتها وكفاية عليها ألم الفضيحة وقسوة الناس..ادعم مني فاروق".



وأكد الكثيرون من رواد مواقع التواصل

الإجتماعي أن كل إنسان يستحق فرصة أخرى في الحياة يصحح من خلالها أخطائه ويبدأ من جديد، وقال أحد النشطاء:"أنا مع كل واحد بيدعم الممثلة الموهوبة منى فاروق..ومن كان منكم بلا خطيئه فليرمها بالحجر..لو بايدي هساعدها هي محتاجة الايد اللي تتمدلها دلوقتي و كل كلمه حلوة هاترجعلها الأمل في الحياة..اكسبوا الحسنة دي وماتفكروش الا في الخير..وافتكروا ان الكلمه الطيبه صدقة".وتابع أخر:"إذا وقعت عيناكَ على صاحبِ ذنب فلا يقعُ في نفسكَ العزة وأنك خَيْرٌ منه، هو فُتن، و أنت برحمةِ الله نَجوت.. ..اللهم الهداية لنا جميعاً ..استروا غيركم تتستروا فـ ادْعو له بالهدايةِ و لـ نفسكَ بالثبات".وقالت أخرى:"رفَعَ رأسَهُ وقالَ لهُم مَنْ كانَ مِنكُم بِلا خَطيئَةٍ، فَليَرْمِها بأوّلِ حجَرٍ. وانحنى ثانيَةً يكتُبُ في الأرضِ. فلمَّا سَمِعوا هذا الكلامَ، أخذَت ضَمائِرُهُم تُبكِّتُهُم، فخَرجوا واحدًا بَعدَ واحدٍ، وكِبارُهُم قَبلَ صِغارِهِم".