طلاق الممثل بيرك أوكتاي وميرفي شرابجي أوغلو... هذا ما حصل في المحكمة

أخيراً وبعد عامين من استمرار دعوى الطلاق التي رفعها الممثل التركي بيرك أوكتاي ضد زوجته ميرفي شرابجي أوغلو، حصل بيرك على الطلاق، ورفضت المحكمة بالمقابل، دعوى ميرفي المطالبة بالنّفقة والتعويض المالي.

وكان بيرك قد رفع قضيّة ضد ميرفي لنشرها مقاطع مخلّة له على مواقع التواصل دون إذنه، ونجح في كسب القضية.

وكانت صورة مسيئة لبيرك مع امرأة غريبة بوضع حميم، قد أثارت قبل سنتين ضجة كبيرة في تركيا والعالم العربي، وقد عاش فترة كئيبة بسببها، وكانت ميرفي قد رفعت حينها دعوى ضده اتهمته فيها بإقدامه على ضربها والاعتداء عليها، وطالبت فيها بتعويضات مادية ومعنوية.

وكان الزوجان قد تعارفا وخطبا عام 2016 بعد قصة حب، وتزوّجا بعد ستة أشهر خطوبة، ولم يستمر زواجهما سوى سنتين فقط.

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