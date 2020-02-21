فيديو: طبيب يكشف بقعاً زرقاء في جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم ويروي حقيقة مغايرة

في فيديو بثّه عبر "انستغرام"، كشف طبيب سوري يدعى بهاء تفاصيل جديدة في قضية مقتل الشاب محمد الموسى في فيلا الفنانة نانسي عجرم، قد تشكّل تطوّراً في مجرى التحقيقات.

فقد أكد الطبيب، أنّه بعد اطلاع الطبيب الشرعي، تبيّن العثور على بقع زرقاء بظهر جثمان القتيل، لافتاً أن هذه البقع تؤكد أن الشاب ظل ملقى على بطنه لفترة تجاوزت الساعتين، بينما الصور المنشورة للجثمان وقت الحادث تؤكد أنه كان راقداً على جانبه، وقال إنّه لو كان راقداً بهذه الوضعية، لظهرت البقع على جانبه.

وأشار الطبيب السوري، أن البقع الزرقاء تبدأ في الظهور على جسد المتوفى بعد توقف العلامات الحيوية في جسده (الوفاة)، وتظهر هذه العلامات في الجهة المقابلة لمكان استلقاء الجثة، بمعنى إن كانت مُلقاة على الظهر ظهرت على البطن والعكس صحيح.

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محامية القتيل رهاب بيطار، لم تعلق على القصة واكتفت بتأكيد أن لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص.

وناشدت الجميع عدم تصديق الشائعات وقالت: إن معظم ما يتسرب الى وسائل التواصل الاجتماعي غير حقيقي ومجرد شائعات فأرجو عدم الأخذ به الا من مراجع قانونية موثوقة.

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