شاهد.. باسم سمرة يعتدى على محمد رمضان

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 03:54 صباحاً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري باسم سمرة يدفع مواطنه الفنان محمد رمضان أثناء غنائه فى أحد الأفراح الشعبية.
ويظهر الفيديو تفاجأ محمد رمضان الذى كاد أن يسقط أرضا، لينظر إلى سمرة الذى لم يعتذر على السلوك الذى بدر منه.
وتناقلت مواقع صحفية تصريحات على لسان باسم سمرة، قال فيها إن الواقعة ترجع لتدافع الناس على المسرح، ولم يقصد الاعتداء على رمضان.
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