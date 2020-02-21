ايران تواجه فيروس كورونا.. بالبخور؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 03:54 صباحاً - أثار مقطع فيديو يظهر تعقيم مستشفى إيراني بالبخور لمواجهة فيروس كورونا سخرية واستغرابا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيل إصابات بالفيروس في البلاد.

وانتشر الفيديو الذي يظهر ممرضة إيرانية تسخر من الحكومة بالقول إن مدينة قم “ليس لديها سوى البخور لمواجهة الفيروس القاتل​.”

ونشر الصحافي محمد مجيد الأحوازي الفيديو بتعليق ” ليست مزحة: ممرضات إيرانيات يقمن بتعقيم ” مستشفى روحاني” في محافظة مازندران بالبخور لمواجهة فيروس كورونا.

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ونقل موقع “إيران إنترناشيونال” عن مصادر وصفها بالخاصة، أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب إصابتهم بفیروس کورونا، في مستشفى كامكار-عرب نیا، في مدينة قم وحدها بلغ 8 أشخاص.

ويتجنب المسؤولون الإيرانيون الكشف عن عدد الإصابات بالفيروس، وفي وقت سابق، أبلغ مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية عن وفاة شخصين في مدينة قم.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للسلطات الايرانية باخفاء الحقيقة عن وضع انتشار الفيروس في ايران لعدم تثبيط تعبئة السكان للانتخابات التشريعية الجمعة التي توقع عدد من المراقبين أن تشهد نسبة امتناع عالية.