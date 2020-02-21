سلطان عمان يصدر مرسوما بتعديل النشيد الوطني واستبدال كلمات تشير الى السلطان قابوس!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 03:54 صباحاً - أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، مرسومًا سلطانيًا ساميًا، الخميس، يقضي بتعديل علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطان الجديد أصدر مرسوما “بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني”.

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل “أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء” بكلمات جديدة هي “فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء”.

وتوفي السلطان قابوس الذي تولّى الحكم لنحو 50 عاما في 10 من يناير الماضي عن 79 عاما.