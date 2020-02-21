لن نخرج عن النص مجددا.. مطربو المهرجانات يعتذرون لهاني شاكر

الجمعة 21 فبراير 2020

أصدر مطربو المهرجانات في مصر بيان اعتذار عن التجاوزات التي صدرت منهم مؤخراً، وذلك فى محاولة لاحتواء أزمة قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعهم من الغناء، إذا تعهدوا بعدم الخروج عن النص مرة ثانية.



ونشرت الفنانة مي كساب نسخة من البيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، الذي توجهوا خلاله بالاعتذار إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وهاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر ، وسيف العجيزي رئيس المصنفات الفنية، وجاء فيه: "نعتذر عما بدر من البعض من كلمات أدت إلى إيذاء المجتمع، أو فيديوهات أو تصريحات كرد فعل على قرار وقفنا عن مزاولة العمل".

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وأضاف البيان: "نتعهد بعدم التجاوز مرة أخرى، والالتزام بأي قواعد وضوابط وقوانين تلزمنا بها نقابة الموسيقيين والمصنفات الفنية، وقبول عضويتنا في النقابة، وتدشين شعبة خاصة بنا تحمل اسم (الراب الشعبي)".

وتابع: "علماً بأننا نمتلك قنوات على يوتيوب نعمل من خلالها بكل حرية، ولكننا نريد أن نلتزم ونتعامل مع الجهات الرسمية بقلب مفتوح، ونلتمس منكم النظر بعين الاعتبار بأننا شباب لنا وجهة نظر فنية فيما نقدمه من لون غنائي شعبي، يعبر عنا وعن مستمعينا ومحبينا، وفي مقتبل حياتنا، وبداية مشوارنا الفني، ومسؤولون عن أسر وأشخاص ليس لهم مصدر دخل إلا من خلالنا، ونطلب من جميع محبينا أن يساندونا في مطلبنا، ومن الدولة أن تنحاز إلى مطلبنا وتتقبل اعتذارنا".

كان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، قد أصدر قراراً بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وعدم منحهم تراخيص، بعد إحياء عمر كمال وحسن شاكوش حفل عيد الحب في استاد القاهرة، وتقديم أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة، التي تحتوي على كلمات منافية للذوق العام.