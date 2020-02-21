محمد منير يحيي حفلا لأول مرة في السعودية.. إليك موعده وأسعار تذاكره

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُحيي الفنان المصري محمد منير أولى حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية ويقام في مدينة جدة وسط توقعات بحضور حفله آلاف الحضور.

وكشف موقع "فيرجين ميجا ستورز" عبر موقعه الإلكتروني عن "بوستر" الحفل، والذي أعلن عن إقامته يوم 28 فبراير الجاري بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

كما كشف الموقع عن أسعار التذاكر والتي جاءت على ثمان فئات وتبدأ الأسعار من 200 ريال لفئة البرونز وحتى 1550 لـ VVip، وتتوفر التذاكر للشراء أونلاين أو عبر جميع فروعها.

ويستعد محمد منير لتقديم باقة من أفضل أغانيه التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، بينها: "نعناع الجنينة، في عشق البنات"، كما يقدم من أغانى ألبومه الأخير "وطن" ومنه: "طاق طقية، ابعد عينيك عني، لو باقي في عمري"، وغيرها.

وكان الجمهور السعودي يأمل في مشاهدة النجم المصري محمد منير، في حفلٍ غنائي، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها "موسم الرياض" واستقباله للعديد من النجوم في الوطن العربي.

وكشف مصدرٌ مقرب من محمد منير في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنَّ الفنان تلقى بالفعل دعوة للمشاركة في "موسم الرياض" بحفل غنائي إلا أنّه اعتذر عن المشاركة.

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وأكد المصدر أنَّ "الكينج" ردّ على الدعوة بتوجيه رسالة محبة للجمهور السعودي واعتزازه به، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة، كما شكر القائمين على تنظيم الحفلات الغنائية هناك، ووعد بتحديد موعد قريب بعدما أبدى رغبة في الظهور بـ"موسم الرياض" بعد الإعلان عن تمديده حتى آذار/مارس المقبل.

وعن أسباب الاعتذار قال المصدر، إن محمد منير مشغول في هذه الفترة بالانتهاء من التحضيرات النهائية لألبومه الجديد والذي تم العمل على موسيقاه والتسجيل والتوزيع والميكساج في ألمانيا، منوهًا بأن منير يرغب في الوصول بهذا الألبوم لمواصفات عالمية.

واستطرد المصدر بأنَّ محمد منير تلقى العديد من العروض لتسويق الألبوم عبر كبرى شركات المحمول وصناعة الموسيقى، مبينًا أنه لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن بسبب استمرار تسجيل بعض الأغاني.

وأوضح المصدر بأنَّ "الكينج" يتعاون في الألبوم مع الفنان العالمي عادل الطويل وفرقته الألمانية من خلال بعض الألحان وتوزيع عدد من الأغاني، ملمحًا إلى أنَّ منير، يفكر في تقديم أغنية فلكلورية، ولكن لم يتم حسم القرار بعد، خاصةً أنه يرغب في تقديمها منفردة خارج الألبوم كي تأخذ حيزًا أكبر من الاهتمام.