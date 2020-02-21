عمر كمال يكشف كواليس التعاون مع مايا دياب في "بنت الجيران"

كشف عمر كمال كواليس التعاون مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، بشأن مهرجان "بنت الجيران"، الذي حقق نجاحًا واسعًا، وتجاوز أكثر من 90 مليون مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقال كمال، إنه كان من المُفترض مُشاركة مايا دياب، أصحاب مهرجان "بنت الجيران"، وتقديمه في شكل فيديو كليب، حيث تدور قصته بأن "عمر" يتغزل فيها بطريقة راقية وشيك، بينما حسن شاكوش، يتغزل بالطريقة الشعبي، إذ يُعرض الموضوع في شكلٍ جديد.

وأكد كمال أنه كانت هناك مناقشات وتحضيرات بشأن هذا التعاون، إلا أن الخلافات التي وقعت بينه وبين حسن شاكوش، مؤخرًا قبل التصالح مُجددًا، أوقفت الموضوع.

كان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

وجاء نص البيان كالتالي: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

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