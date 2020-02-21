نور الصواف تكشف سبب تقديمها مهرجان أسوان للمرأة

قدمت الإعلامية نور الصواف، فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الرابعة المنقضي منذ يومين. نور شاركت في مهرجان أسوان من خلال نقل فعالياته من تغطية أحداثه وإجراء حوارات مع ضيوف المهرجان، من بينهن نيللي كريم وناهد السباعي ونجلاء بدر، وأبرزهن كانت الفنانة العالمية فيكتوريا أبريل، وهو اللقاء الوحيد الذي أجرته فيكتوريا في المهرجان تحدثت خلاله عن مشاركتها فيه وجولاتها السياحية بمعبد فيلة.

وكشفت نور، سبب موافقتها على تقديم ونقل فعاليات المهرجان، قائلة إن له طابعًا خاصًا جدًا من حيث رسالته الفنية واهتمامه بسينما وقضايا المرأة، بجانب أنها كانت موجودة العام الماضي ضمن تغطية المهرجان لقناة ten الراعي الرسمي له وقتها؛ مضيفة: "وقتها ارتبطت بهذا المهرجان وبعد انتهاء للدورة الثالثة العام الماضي تحدثت معي الإدارة للمشاركة معهم في الدوره الرابعة ولم أتردد لثوانٍ ووافقت مباشرة".

وخضعت نور لجلسة تصوير مع مصور أسواني خلال فعاليات المهرجان بمعبد فيلة.

يذكر أن نور الصواف كانت بدايتها من خلال ميكرفون الراديو على إذاعة شعبي fm ثم اتجهت لتقديم برنامج صباح الورد على قناة ten.

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