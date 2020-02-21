تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات طنطا بحضور 25 ألف شخص

أحيا تامر عاشور مساء أمس حفلا غنائيا ضخما بساحة مول طنطا، بحضور أكثر من ٢٥ ألف فرد من محبيه من مختلف محافظات الدلتا وذلك بناء علي تصريحات إدارة المكان ممن قاموا بحصر الطاقة الاستيعابية لساحة الحفل التي تكدس فيها الجمهور قبيل الحفل بساعات.

حضر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وكان في استقبالهما مصطفي أبو دشيش منظم الحفل وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح استقبله الجمهور بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وحرص عاشور، في بداية فقرته علي تحية الجمهور من مختلف محافظات الجمهورية لحفاوة الإستقبال وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها "خيالي" ،"عشت معاك حكايات" ،"بيت كبير" ،"افترقنا" ،"قولوله سماح" ،"تسلم" ،"ده حكاية" ،"ما شافوناش" ،"انا راجع" ،"هاجي علي نفسي" ،"محظوظ" ،"يا أهلا" ،"خلصانه الحكاية" .. واختتم ب "تسلم" وسط المزيد من آجواء الحماس.

وتسلم عاشور خلال الحفل عدد كبير من هدايا المعجبين منها "صورة " قام أحدهم برسمها له بعدها قام بالتقاط صورة لذكري اقوي حفلات طنطا بطريقة ال selfie مع الجمهور .

الحفل يعد الأضخم بمحافظات الدلتا من حيث الجمهور وأجواء التنظيم المبهر ل مصطفي أبو دشيش "موستيك" الذي استعان بتجهيزات بمواصفات لايف عالمية من مسرح للمتمز تامر فوزي و وإضاءة وشاشات عرض وليد الحريري.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أنباء عن فسخ عقد تامر عاشور مع المنتجة سارة الطباخ

خطيبة تامر عاشور السابقة تثير الجدل حول