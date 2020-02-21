"سقف" لرامي جمال يحقق 8 ملايين مشاهدة في أسبوع

حقق المطرب رامي جمال نجاحًا كبيرًا بأغنية "سقف" التي طرحت عبر القناة الرسمية لشركة "نجوم ريكوردز" على موقع "يوتيوب".

وتخطت أغنية "سقف" 8 ملايين و450 ألف مشاهدة في أسبوع واحد منذ طرحها حيث طرحت الأغنية يوم 9 فبراير الماضي، وهي إحدى أغاني ألبوم "أنا لوحدي" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

أغنية "سقف" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي توما، وجيتار مصطفى أصلان.

ويظهر في الكليب عدد من نجوم الفن، منهم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهنا وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز.

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