القاهرة - لايف ستايل
طرحت الفنانة رويدا عطية أغنيتها الجديده "حدا تاني" على تطبيق أنغامي، من كلمات علي المولى والحان فضل سليمان وتوزيع ايليا ناستا وإنتاج "المولى بروداكشن" و"اربو" وإشراف سمير المولى.
وأطلقت رويدا عطية كليب الأغنية "حدا ـتاني" عبر قناتها على يوتيوب، اليوم الخميس 20 فبراير، بتوقيع المخرج سامر محمود، وتم تصوير الكليب في منطقة عالية بجبل لبنان.
وكان أحدث أعمال رويدا عطية أحدث فيديو كليب لها بعنوان «كيفك يا حب» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق الكليب 3 ملايين مشاهدة.
وتعد أغنية «كيفك يا حب» لـ رويدا عطية، هي أولى أعمالها الفنية من بعد ولادتها ابنها «زين»، الذي وضعته في نوفمبر 2018.
كليب «كيفك يا حب» لـ رويدا عطية، من كلمات: عمر ساري، الحان: محمد بشار، توزيع: رامي رئيس، وإنتاج: المولى بروداكشن، وإخراج سامر محمود.
قد يهمك أيضا:
رويدا عطية تطرح كليب "حدا تاني" خلال أيام
رويدا عطية تستعد لحفل غنائى فى قبرص مطلع فبراير
كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية تطرح أحدث أغانيها كليب "حدا تاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.