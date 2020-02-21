رويدا عطية تطرح أحدث أغانيها كليب "حدا تاني"

طرحت الفنانة رويدا عطية أغنيتها الجديده "حدا تاني" على تطبيق أنغامي، من كلمات علي المولى والحان فضل سليمان وتوزيع ايليا ناستا وإنتاج "المولى بروداكشن" و"اربو" وإشراف سمير المولى.

وأطلقت رويدا عطية كليب الأغنية "حدا ـتاني" عبر قناتها على يوتيوب، اليوم الخميس 20 فبراير، بتوقيع المخرج سامر محمود، وتم تصوير الكليب في منطقة عالية بجبل لبنان.

وكان أحدث أعمال رويدا عطية أحدث فيديو كليب لها بعنوان «كيفك يا حب» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق الكليب 3 ملايين مشاهدة.

وتعد أغنية «كيفك يا حب» لـ رويدا عطية، هي أولى أعمالها الفنية من بعد ولادتها ابنها «زين»، الذي وضعته في نوفمبر 2018.

Advertisements

كليب «كيفك يا حب» لـ رويدا عطية، من كلمات: عمر ساري، الحان: محمد بشار، توزيع: رامي رئيس، وإنتاج: المولى بروداكشن، وإخراج سامر محمود.

قد يهمك أيضا:

رويدا عطية تطرح كليب "حدا تاني" خلال أيام

رويدا عطية تستعد لحفل غنائى فى قبرص مطلع فبراير