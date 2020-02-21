تعرف على عدد زيجات الفنان السوري تيم حسن

القاهرة - لايف استايل
صادف الإثنين عيد ميلاد الفنان تيم حسن والذي أكمل اليوم عامه الأربعين، فهو من مواليد 17 فبراير 1976 وقد بدأ نشاطه الفني عام 2000 .
شارك تيم حسن في بطولة عدة مسلسلات منها الهيبة وعائلة الحاج نعمان والوسواس وعابد كرمان والصقر شاهين والملك فاروق .
تزوج تيم حسن مرتين الأولى من ديما بياعة عام 2002 وانجبارولدين ولكنها خرجت عام 2012 واتهمته بخيانتها مع نسرين طافش وتم الطلاق بعد أن شنت هجوم حاد ضده بأكثر من لقاء تلفزيوني .
وفي عام 2017 أعلن زواجه من وفاء الكيلاني ومازالت هذه الزيجة مستمرة حتى الآن .
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