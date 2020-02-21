مصطفى حجاج يحيي حفلا غنائيا في جامعة طنطا

يُحيي المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 20 فبراير، في جامعة طنطا، ومن المقرر أن يقدم حجاج خلال الحفل عددًا من أغانيه التي اشتهر بها، منها: "خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش"، وغيرها.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس.

والأغنية الثانية من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس، والثالثة "بعدك حياتى تمام"، من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسرنور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والخامسة " بناقصه" وهي كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

والأغنية السادسة " يا مصطفى يا مصطفى" وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أمير محروس، والأغنية السابعة " مجرد بس ما افتكرك" وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثامنة " يا عم الزعلان روق" وهي من كلمات مصطفي حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع.

يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولى وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى.

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