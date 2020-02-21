رامي عياش يكشف حقيقة إصابته بورم سرطاني

كشف الفنان رامي عياش عن لحظة اكتشافه لوجود ورم في ظهره ورد فعله.قال عياش إنه كان يتواجد في دبي مع أخوه شادي الذي لاخط ورم في ظهره، وعندما عادا لبيروت اصطحبه للطبيب الذي أخبره أنه ورم سرطانى ويجب إزالته فورًا، حسب لقائه في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "النهار".

وأضاف عياش أن الخبر تسرب من المستشفى في بيروت، ولم يكن لديه خبرة للتعامل مع الإعلام ولم يكن وقتها هناك مواقع التواصل الاجتماعي، فقرر الذهاب للجبل وإغلاق هاتفه.

وتابع عياش أن هناك من خرج يهاجمنه بأنه سعى وراء الشهرة، وهناك من دعا له، و الحقيقة أن تسريب الخبر كان ضده لأنه وقتها كان ألبوم "يا مسهر عيني" حقق نجاحا كبيرا.

واختتم قائلا إنه بعد تحليل الورم تبين أنه حميد.

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