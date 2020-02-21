أزمة مرتقبة بين مدين وحلمي بكر بسبب أغنية "حاجة مستخبية"

هاجم الملحن والمطرب مدين، التصريحات التي أدلى بها الملحن حلمي بكر، في برامج الحكاية علي قناة mbc، حول أغنية "حاجة مستخبية".

ونشر مدين، عبر حسابه على انستجرام صورة ضمت كل من الفنان المصري محمد حماقي والمطربة التركية Ebru Yaşar، بالإضافة لأصحاب مهرجان "بنت الجيرلان"، وعلق عليها: "فيه موضوع كل الناس بتتكلم عنه إلا أنا، رغم أن أنا صاحب الموضوع، وهو لحن "حاجة مستخبية" واللحن التركي والإسرائيلي كمان ومهرجان "بنت الجيران"، بس أنا ساكت عشان مابحبش أعمل شو على الفاضي".

وتابع: "بس لما ألاقي الأستاذ حلمي بكر طالع امبارح مع الأستاذ عمرو أديب في برنامج "الحكاية" و قناة مهمة زي mbc بيتكلم على لحن أغنية "حاجة مستخبية"، وأن ده لحن ماحققش نجاح مع المطرب اللي اخدها - يقصد حماقي - وأن اللحن ده مسروق من لحن تركي!... عايز أقوله يا أستاذ حلمي اللي حضرتك ماتعرفوش أن الحمد لله لحن "حاجة مستخبية" كان مع مطرب كبير مش نكرة وهو الفنان الكبير "محمد حماقي"، وحقق نجاح كبير جدا في مصر والوطن العربي، لدرجة أن النجاح ده وصل لتركيا، واتواصلوا معايا بكل احترام واخدوا مني اللحن بشكل رسمي واتترجم للتركي مع نجمة كبيرة بحجم Ebru Yaşar و ده لينك الأغنية".

وتابع: "وحضرتك ممكن تتأكد بنفسك أن اسم الملحن "محمد أحمد فؤاد"، زي اسمي في التنازل وبتواصل دلوقتي معاهم عشان اسم الشهرة، وعايز أقول لحضرتك حاجة قبل، ما تطلع في برنامج كبير زي ده لازم تتاكد من معلوماتك كويس، عشان أنت كده مافرقتش عنهم حاجة، هم سرقوا مجهودي وحضرتك بتضيعه، وده شيء يؤسفني أنه يخرج من أستاذ كبير زي حضرتك".

وأضاف: "ومش بس كده للأسف، في حد اتهمني كمان أني سارقه من إسرائيل، دخلت لقيت أنهم سارقين مني فعلا جزء من اللحن مش اللحن كله، والتاريخ كان من بعد نجاح الأغنية بثلاث سنوات وده للتوضيح مش أكتر".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

شاهيناز تؤكّد احترامها حلمي بكر

تعرف على سعر تذكرة حفل محمد حماقي في الجامعة الأمريكية