محمد عز يستعد لطرح أحدث أغانيه "وجع القلب"

يستعد المطرب الصاعد محمد عز (نجم برنامج المواهب arabs got talent)، لطرح أحدث أغانيه بعنوان "وجع القلب"، بعد غد السبت 22 فبراير الجاري. أغنية "وجع القلب" لـ محمد عز، من كلمات الشاعر "محمود حسن"، والحان الفنان "عبدالله صالح"، وتوزيع "محمد عادل". محمد عز مطرب مصري شارك في برنامج المواهب arabs got talent المذاع علي قنوات Mbc من خلال( طموح باند)، ومن أغانيه "مش مصدق، راحت لحالها، يوم كمان". Advertisements قد يهمك أيضا: حماقي يطير إلي بيروت لاستكمال برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" راغب علامة يترقب بشغف المشاركة في لجنة تحكيم برنامج المواهب "ذا فويس"

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