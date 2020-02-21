عمرو محمود ياسين يعلق على اعتزال أيمن بهجت قمر

علق المؤلف عمرو محمود ياسين على قرار اعتزال أيمن بهجت قمر للتأليف الغنائي وكتب له : "إحنا هنهزر ولا إيه، مفيش الكلام ده يا أيمن، ومينفعش أصلا تقول كده".

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر اعتزاله مجال تأليف الأغاني، معلنًا أن أغنية «مهرجان» التي كتبها للهضبة عمرو دياب هى آخر أعماله في هذا المجال.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديًا في اللي هقوله دلوقتي أنا قررت أن أغنية (مهرجان) هى آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني.. هكتب أفلام، مسرح، مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس».

وتابع: «أنا بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت أرتاح من السبق ده.. أنا أسف مش هرد على أي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا».

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