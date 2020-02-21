شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. تكريم محمد صبحى فى قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم يوم الأحد المقبل الفنان القدير محمد صبحى، ويتم عرض فيلمه "العميل رقم ١٣" بطولة صابرين وإيمان وكوكبة أخرى من الفنانين، كما يتحدث صبحى عن مشواره المليء بالأعمال الفنية الرائعة فى السينما والمسرح والتلفزيون .

من ناحية أخرى يجرى الفنان الكبير محمد صبحي اختبارات لاختيار مواهب جديدة يضمها لفرقته " فرقة ستوديو الممثل 2020 " وذلك على مسرح محمد صبحى بمدينة سنبل، على أن يكون آخر يوم للتقدم هو يوم ٢٧ فبراير.

اختبارات فرقة ستوديو الممثل فى عدة مواهب منها التمثيل ويشترط فيها لكل موهبة ترغب فى التقدم للاختبار تحضير مشهدين مشهد بالفصحى ومشهد بالعامية منهما مشهد كوميدى لا يزيد المشهد عن دقيقة ونصف ولابد أن تكون المُشاهد من مسرحيات فقط وليس أفلام ومسلسلات أما فى مجال الغناء فمطلوب تحضير أغنيتين احدهما بالفصحى والأخير بالعامية ويمكن الاستعانة بالأغانى القديمة والحديثة.

وفى مجال العزف يشترط على المتقدم للاختبار اصطحاب الآلة التى تعزف عليها ويجب تحضير قطعتين موسيقيتين لا تزيد الواحدة عن دقيقة ونصف أما فى مجال الرقص فيشترط تحضير لوحتين من رقص الباليه أو الرقص الشعبى أو الرقص الحديث لا تزيد اللوحة عن دقيقة واحدة

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وأكد الفنان محمد صبحى أنه سيتم الدراسة والتدريب لمدة ٤ شهور مجانا بدون أى مقابل مادى ولا يوجد سن محدد للتقديم.

يذكر أن الفنان محمد صبحى قدم مؤخرا موسما جديدا لمسرحيتيه " النحلة والدبور " و" خيبتنا " ويجرى حاليا بروفات مسرحية جديدة بعنوان " عيلة اتعمل لها بلووك " كما انه يستعد لاحتفالية ضخمة يحتفل خلالها بمرور 50 سنة مسرح على فرقته.