شكرا لقرائتكم خبر عن برسالة رومانسية.. كندة علوش تعلق على صورها مع عمرو يوسف: زوجى حبيبى وصديقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة كندة علوش، مجموعة من الصور التى جمعتها مع زوجها الفنان عمرو يوسف، فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقطا الصور معًا على هامش مشاركتهما فى أيام القاهرة للدراما العربية، وعلقت كندة برسالة رومانسية على صورهما، حيث قالت: "زوجى حبيبى وصديقى المفضل".

وجاء هذا بعدما كرمت أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتورة عبلة الأسود، التى أقيمت بمعهد العالم العربى، النجم عمرو يوسف، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المتواجدين هناك، وسلمه درع التكريم النجمة الكبيرة ليلى علوى.





كما تسلمت فى الحفل ذاته، الفنانة رانيا فريد شوقى، درع تكريم والدها ملك الترسو بحفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، حيث تحمل دورة هذا المهرجان والتى تعد الأولى عنوان "مئوية فريد شوقى"، وسلمها درع التكريم النجمة إلهام شاهين، وبجانبها السيناريست مدحت العدل، والدكتورة عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية.

ويشار إلى أن الفنانة يسرا، كانت قد وجهت الشكر لمعهد العالم العربى بباريس، عقب تتويجها بلقب "سفيرة الدراما العربية"، وذلك فى ختام مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس، بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

Advertisements

وقالت الفنانة يسرا، فى تعليقها على صور التتويج التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "شكرًا معهد العالم العربى بباريس، رئيسه ووزير الثقافة الفرنسى السابق چاك لانج، على التكريم والتقدير وعلى دعمكم للسينما والثقافة العربية بشكل عام.. كل الحب لأصدقائى وجمهورى على دعمكم الدائم ومشاعركم الرقيقة، ربنا يخليكم ليا".

ويشار إلى أن مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس برئاسة الأستاذة عبلة الأسود، داخل معهد العالم العربى بباريس بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية، كان قد اختتم فعالياته، فيما حصدت النجمة يسرا على لقب سفيرة الدراما العربية، من المهرجان، وتسلمت التكريم من رئيس المعهد العالم العربى ووزير الثقافة الأسبق بفرنسا.

وجاء تكريم الفنانة يسرا، بحضور عدد من الفنانين، ورئيس المهرجان عبلة الأسود، كما تم تكريم الفنان خالد سليم، كأفضل تتر على مسلسل "بلا دليل" الذى عرض الشهر الماضى ولاقى نجاحاً كبيرًا، من إخراج منال الصيفى، كذلك، تم تكريم النجم عمرو يوسف، على مسلسله "طايع"، الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، من إخراج عمرو سلامة.

وكان فى استقبال ضيوف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، الدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، والتى قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما فى الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفى والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

وافتتحت فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتور عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة فى الفعاليات.