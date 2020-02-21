شكرا لقرائتكم خبر عن الفيديو حقيقى.. تفاصيل اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان فى فرح شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر فيه الفنان باسم سمرة يدفع الفنان محمد رمضان على المسرح أثناء غنائه فى أحد الأفراح الشعبية، وتفاجأ رمضان الذى كاد أن يسقط مع أعلى المسرح، لينظر إلى سمرة الذى لم يعتذر لزميله على هذا السلوك الذى بدر منه.

وتناقلت مواقع صحفية تصريحات على لسان باسم سمرة، قال فيها إن الواقعة ترجع لتدافع الناس على المسرح، ولم يقصد الاعتداء على رمضان، ”الخليج 365” تحقق من الواقعة وثبت حدوثها بالفعل، وتعود تاريخها إلى الساعات الأولى من فجر الجمعة 13 ديسمبر الماضى، خلال حضور محمد رمضان وباسم سمرة فرح شعبى لأحد كبار أعيان منطقة المنيب بالجيزة واسمه عبد الهادى حسنين، وأقيم في صوان كبير حضره ما يقرب من 50 ألف شخص بمنطقة المنيب.

وتواجد رمضان ليقدم المباركات للعريس، بصفته الجار القديم لأصحاب الزفاف، ولكنه قدم التهنئة على طريقته وصعد إلى المسرح، وقدم مجموعة من أغانيه، وبعد الفرح كتب رمضان على صفحته الشخصية: ألف مبروك يا عبد الهادي يا ابن العيلة الغالية على قلبى.. صاحبى وابن صاحبى وعمك صاحبى"، ونشر فيديو خلال غنائه في الحفل.

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وقدم "رمضان"، خلال حفل الزفاف مجموعة كبيرة من أغانيه منها "مافيا"، و"زلزال"، و"نمبر وان"، و"أنا السلطان"، و"أنساى"، وغيرها من أغانيه الذى قدمها برقصات مختلفة، جعلت الحضور يتفاعل معها بل ويردد كلمات أغانيه.

كثف المخرج محمد سامى ساعات تصوير مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، إلى 20 ساعة يومياً، من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى، من انتاج شركة سينرجى، حيث انتهى سامى وفريق عمله من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الأن.

وتصور حالياً أسرة المسلسل عدة مشاهد داخل الديكور الأساسى في الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يستمر التصوير لعدة أيام أخرى، على أن ينتقل مخرج العمل إلى مواقع تصوير جديدة خلال الأيام المقبلة .

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين والمقررعرضه فى شهررمضان المقبل.