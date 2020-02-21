شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور زوجة أحمد فهمى فى مسلسل "أسود فاتح" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة رانيا منصور أمس الأربعاء من لبنان، وذلك بعدما انتهت من تصوير أغلب مشاهدها داخل الديكور الأساسي لمسلسل "أسود فاتح" التي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، وغيرهم.



رانيا منصور

كما كشفت رانيا منصور أن كافة أحداث المسلسل يتم تصويرها داخل لبنان، ومن المفترض أن تعود بعد أيام إلي هناك بغرض استئناف تصوير مشاهدها في العمل التي تلعب فيه شخصية باسم "آية"، والتي تعد زوجة الفنان أحمد فهمي ضمن أحداث المسلسل.

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وأضافت الفنانة رانيا منصور أنها سعيدة للغاية بالجو العام خلال كواليس المسلسل، والتي أكدت أنها ستنعكس إلي حد كبير علي العمل حينما يتم عرضه، كما أضافت أن أغلب المشاهد التي قامت بتصويرها مؤخراً جمعتها مع الفنان أحمد فهمي والفنان شريف سلامة علي الترتيب، وأوضحت أن هذا العمل يأتي الثاني على التوالي التي تقوم بتصويره مع الفنان شريف سلامة بعد مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك" ضمن حكاية من حكايات المسلسل التي جمعتهما معاً.

الفنانة رانيا منصور

علي جانب آخر آخر أعمال الفنانة رانيا منصور هو لعبها دور البطولة النسائية في إحدى قصص المسلسل أمام الفنان شريف سلامة، .. وهي الحكاية التي حملت اسم "بدله جديدة" من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد جمعة، .. بينما شاركت خلال دراما رمضان الماضي ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" التي لعبت فيه دور زوجة الفنان حمادة هلال ضمن أحداث العمل.