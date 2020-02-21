عزيز الشافعي يستعد لطرح "مبروك يا زمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: أعلن الفنان عزيز الشافعي طرح أغنية "مبروك يا زمالك"، بعد الفوز الزمالك المصري بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي، والسوبر المصري على حساب الأهلي المصري. وكتب الشافعي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "مبروك يا زمالك، من كلمات عزيز الشافعي ومحمد حامد، وألحان و توزيع رامي صبري". Advertisements ونشر الشافعي فيديو بث مباشر أثناء مروره أمام نادي الزمالك وهو يستمع للأغنية. وفاز الزمالك بالسوبر الأفريقي بعد الفوو على الترجي التونسي 3-1، وفاز بالسوبر المصري بعد التغلب على الأهلي بركلات الترجيح.

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