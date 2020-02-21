أول تعليق من يسرا بعد تكريمها من معهد العالم العربي بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورا لها من تكريمها في معهد العالم العربي بباريس.

وكتبت يسرا: "شكراً معهد العالم العربي بباريس، رئيسه ووزير الثقافة الفرنسي السابق چاك لانج، على التكريم والتقدير وعلى دعمكم للسينما والثقافة العربية بشكل عام. كل الحب لأصدقائي وجمهوري على دعمكم الدائم ومشاعركم الرقيقة، ربنا يخليكم ليا".

يُذكر أن الفنانة الكبيرة يسرا تخوض السباق الرمضاني، بمسلسل "دهب عيرة" من بطولتها غلى جانب الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.