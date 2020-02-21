"بناتك شبهك قوي".. صفاء جلال تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنان صفاء جلال عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها تحتفل بها بعيد ميلادها. وظهرت صفاء في الصورة مع بناتها وأمامها تورتة عيد الميلاد. وعلق متابعو صفاء على الشبه بينتها وبين ابنتيها، فكتبت إحدى متابعاتها: "ما شاء الله بناتك شبهك قوي". الفنانة صفاء جلال من مواليد 20 فبراير 1974، تخرجت في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكانت بدايتها الفنية منذ دخولها الكلية حيث اكتشفها مخرج الإعلانات جورج دوز ورشحها للقيام بتمثيل دور في مسرحية من إخراج المخرج جلال الشرقاوي الذي منحها اسمه ليصبح اسمها الفني صفاء جلال، وكانت من هنا البداية لمشوار مثمر بالادوار المتميزة حيث عملت مع عدد كبير من عملاقة التمثيل في مصر منهم كمال الشناوي، فؤاد المهندس، معالي زايد.

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