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كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 01:54 صباحاً - شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها، بصورة جديدة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصوروالفيديوهات الشهير”إنستجرام”، وظهرت صافيناز خلال الصورة بمايوه أصفر نصف عاري
وعلقت صافيناز على الصورة قائلة:” ما تيجو نرقص”.
ونالت هذه الصورة غضب عدد كبير من متابعيها حيث وصفها البعض بالجريئة والتى تجاوزت كل الخطوط الحمر، وتسألوا متى تتوقف الراقصة صافيناز عن حركات الإغراء والإثارة .
يذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. صافيناز تثير غضب جمهورها مجددًا بعد ظهورها نصف عارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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