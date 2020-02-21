بعد تكذيبه وتهديده بكشف المستور.. الجمهور يكشف اسم نجل قصي خولي الحقيقي

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 01:54 صباحاً - يبدو أن مقطع الفيديو الذي نشرته الشابة التونسية مديحة الحمداني، كونها زوجة النجم السوري قصي خولي لم يمر بسهولة على الأخير، حيث بدأت حملات ضده على مواقع التواصل الاجتماعي وتم ملاحظة العديد من الامور من خلال متابعة صفحة السيدة.

وقد لاحظ العديد من المتابعين إقدام الحمداني على تغيير ما كانت كتبه في وقت سابق للتعريف عن نفسها، حيث كانت تقول بأنها “أم لطفل جميل يدعى فارس”،

لتعود وتمحي الاسم بعد انتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ما ادى الى اتهام النجم السوري بالكذب والادعاء بأن طفله اسمه عميد.في حين دافع عنه الكثير من محبيه على اعتبار انه يمكن ان يكون اسم الطفل مركباً ومن اسمين اثنين.

وأعاد رواد السوشيال ميديا نشر صور للطفل التي تحرص والدته على اخفاء ملامحه في أغلب الاوقات وتحاول دائماً من خلال صفحتها إبراز مدى اهتمامها به ورعايته.ورغم الضجة التي شهدتها مواقع التواصل بعد الهجوم الذي شنته زوجة قصي عليه وتهديدها بكشف المستور وكل الحقائق واتهامها له بتمثيل دور الأب وبأنه لا يكترث لطفله ولا يهتم بهما، لا يزال النجم السوري يحافظ على صمته ولا يدخل في جدالات السوشيال ميديا، الامر الذي دفع العديد من محبيه الى اتهام الحمداني بالكذب وبأنه تحاول اثارة الجدل للوصول الى الشهرة.