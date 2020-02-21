معجبة تحسد الموزع أحمد إبراهيم على زوجته المطربة أنغام.. شاهدوا رد فعله!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 01:54 صباحاً - وثق مقطع فيديو طريف للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، أثناء حضوره حفلها قبل أيام ضمن احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت، الذى أقيم في محافظة الأحمدي.

وظهر أحمد إبراهيم في الفيديو وهو جالس في الحفل وسط الجمهور، بينما تتحدث إليه سيدة بين جمهور أنغام، إذ كان يجلس أمامها وسألته: “لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟” ليجيب أحمد بالإيجاب، وتعلق السيدة من جديد قائلة: “يا بختك فيها”.



وكانت أنغام قد تألقت في الحفل بإطلالتها، إذ ظهرت النجمة بفستان من اللون الأخضر الداكن والذي تميز بأنه طويل وضيق، ومصنوع من “القطيفة”، كما أنه مزين بخطوط فضية لامعة، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زياد نكد، ونشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور على إنستغرام، معلقة على إطلالتها بالقول: “حفل محافظة الأحمدي، باليوم الوطني الكويتي.. أنغام في الكويت”.

وتأتي حفلة أنغام هذه بعد فترة وجيزة من كشفها عن أنها تعاني من مرض مزعج في الجيوب الأنفية، وأوضحت حينها أنغام تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدة أنها تعاني من حساسية من الأتربة وبعض الروائح، وهي حساسية موسمية وعندما تعاني منها لا تستطيع الغناء بشكل جيد.وأضافت: ” قبل كدا اتقال إن عندى مرض السرطان ودلوقتي مرض غامض والنبي بلاش تبشروا عليا.. كل الموضوع إنه حساسية فى مناخيري بتزعجني”.يذكر أن أنغام ستلتقي جمهورها الكويتي مرة أخرى، مساء الخميس، وذلك من خلال حفلها الغنائي المقام خلال فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، ومن المقرر أن يقام الحفل بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.