شاهدوا.. مقلب في لجين عمران ورد فعلها غير متوقع

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 01:54 صباحاً - انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للإعلامية السعودية لجين عمران لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تدخل إلى موقف للسيارات حيث قامت بركن سيارتها. وأثناء توجهها إليها لاحظت وجود شخص بدا أنه من الجنسية الهندية وهو يقوم بتنظيفها. وطلب إليها أن يعمل على تغيير لون السيارة لأنه لا يعجبه إلا أنها أعربت عن استغرابها هذا الطلب رافضة إياه.



ولم يكن من العامل إلا ان بدأ برش الطلاء الوردي باللون الأسود وهو ما أثار استياء لجين التي طلبت منه إعادة تنظيفها. ودار جدل واسع بينهما إلى أن كشف الرجل أنه عربي وأن المشهد ما هو إلا جزء من برنامج مقالب يعرض على شاشة قناة أبو ظبي.

وحقق المقطع المصور على أحد الحسابات أكثر من 53 ألف مشاهدة وأثنى الكثير من المتابعين على هدوء الإعلامية وعلى قدرتها الكبيرة على التحكم بأعصابها وضبط انفعالاتها.

ويشار إلى أن لجين لفتت الأنظار مؤخراً من خلال نشر فيديو الطفلة التي قامت والدتها بتعذيبها في الإمارات معربة في تغريدة عن شعورها الكبير بالصدمة.