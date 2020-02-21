أحمد فلوكس يوجه رسالة خاصة لـ منى فاروق

القاهرة - لايف ستايل
شارك أحمد فلوكس صورة لزميلته منى فاروق عبر صفحته بموقع انستجرام، وكتب لها رسالة خاصة. وعلق فلوكس قائلا: الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق.. كلنا خطاء ولكنه ستر الله، ولعل ما حدث لكى علامة حب من الله.. لأن الله ان لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله.
وأضاف أحمد فلوكس: وايمانًا منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده.. فأحب أن أبشرك بأن دورك فى المسلسل الإذاعى #طلقنى شكرا # فى انتظارك وفى كل أعمالى الشخصية.. إحنا شعب طيب و جدع و بننسي الوحش و بنفتكر الحلو.. وكلنا بجوارك حتى تتجاوزى محنتك.
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