نجوى كرم فى إطلالة كلاسيكية تبهر الجمهور بألوان أنيقة

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة نجوى كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها جديدة بإطلالة كلاسيكية. وظهرت نجوى كرم بإطلالة أنيقة بملابس كلاسيك وارتدت بلوزة باللون الأصفر وبنطلون باللون الأزرق نسقت معهما حزاما باللون الذهبي، و اسكارف علي رقبتها بألوان منقوشة مناسبة . واعتمدت نجوى كرم تسريحة بالشعر الكيرلي الويف الواسع بمكياج مناسب لإطلالاتها بألوان هادئة وانيقة ، والتقطت الصورة وهي تقف وتضع يدها بأحد جيوب البنطلون الازرق . وكتبت نجوي في تعليق علي صورتها " 7ebbou w mallou l deni #positivity w 7obb وانهالت عليها التعليقات من معجبيها عن حبهم لها. Advertisements قد يهمك أيضا: نجوى كرم تكشف رأيها في لجنة تحكيم "ذا فويس سينيور" نجوى كرم مع ملحم زين بحفل غنائى فى "عيد الأم"

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