شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. روبرتو كارلوس يوجه رسالة خاصة للفنان أمير كرارة.. ماذا قال له؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النجم أمير كرارة، بمقطع فيديو سجله روبرتو كارلوس لاعب منتخب البرازيل وريال مدريد الإسبانى السابق، حيث ظهر كارلوس فى الفيديو، وهو يقول: "سليم كرارة.. روبرتو كارلوس يتحدث.. صديقى المرة القادمة انتظرنى هنا اتفقنا.. سليم كرارة"، فى إشارة إلى شخصية سليم الأنصارى التى جسدها كرارة فى مسلسل "كلبش"، ونشر أمير الفيديو وعلق عليه "روبرتو كارلوس يا جماعة".

ويأتى تسجيل مقطع الفيديو المقتضب الذى وجهه روبرتو كارلوس إلى الفنان أمير كرارة، على خلفية مشاركته فى الاستوديو التحليلى لمباراة السوبر المصرى التى جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب استاد "محمد بن زايد" فى مدينة أبوظبى الإماراتية، وذلك من خلال شاشة "أون سبورت"، وقد ظهر في الفيديو صوت لشخص آخر كان يردد اسم "سليم كرارة"، للاعب السابق كارلوس، والذى أعاده من بعده.

وفى تصريحاته عن المباراة، أكد الاسطورة روبرتو كارلوس لاعب منتخب البرازيل السابق، أنه متابع جيد للكرة المصرية، ويحرص دائمًا على مشاهدة المباريات المصرية، خاصة أنها تتسم بالقوة والندية، مضيفًا خلال تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت": "أتابع الكرة المصرية، وأحبها جدًا، لأن بها جودة كبيرة، والجمهور هو أكثر ما يعجبنى فى تلك المباريات، ولقاء السوبر الذى جمع الأهلى والزمالك اليوم جيد للغاية".

وأضاف أسطورة البرازيل السابق: "أعجبنى المشهد الكامل للمباراة من الخارج، وحارس الزمالك هو الأهم وهو الأفضل بالنسبة لى وسر تتويج الزمالك بالكأس، ولاعبو الأهلى جميعهم جيدون للغاية، لكن ضربات الترجيح تعتمد على الحظ".

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روبرتو كارلوس

فيما، كشف الأسطورة روبرتو كارلوس لاعب منتخب البرازيل السابق، الذى اشتهر بتسديداته الصاروخية التى لا تصد ولا ترد، ونجح فى تسجيل مجموعة من الأهداف الرائعة خلال مسيرته، رغم كونه يلعب فى مركز الظهير الأيسر، عن جانب من حياته الشخصية، موضحًا أن لديه 11 ولد وبنت من زوجة واحدة.

وأوضح كارلوس، فى تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت"، إنه أنجب 6 بنات و5 أولاد، وهو عدد فريق كرة القدم، وذلك من زوجة واحدة، لافتًا إلى إنه لا يوجد أى من أولاده يمارس لعبة كرة القدم، رغم كونه أسطورة منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسبانى.

وعن سر تألقه فى الملاعب، قال كارلوس، إنه كان لا يتبع دائمًا تعليمات المدير الفنى، ويعتمد أكثر على موهبته، مشيرًا إلى إنه كان معجب بطريقة وأداء زين الدين زيدان ودائمًا يبحث عنه عندما كان يستلم الكرة خلال تواجدهما فى فريق الريال.

ويذكر أن الزمالك كان قد توج بلقب السوبر المصرى 2019 على حساب الأهلى بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين، الخميس، على كأس السوبر المصرى والمقام على ملعب "محمد بن زايد" فى أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلى.