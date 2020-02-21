شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتألق فى "هلا فبراير" بالكويت وتشارك الرويشد غناء "لولا الملامة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة أنغام، مساء الخميس، حفلها الثانى هذا الأسبوع فى دولة الكويت، حيث شاركت الفنان عبد الله الرويشد، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، المقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، وتألقت أنغام بباقة متنوعة من أغانيها المميزة، كما شاركت عبد الله الرويشد، غناء أغنية "لولا الملامة" للمطربة وردة الجزائرية.

ويأتى هذا الحفل بعد تألق النجمة أنغام، فى حفلها الذى أقيم السبت الماضى، ضمن احتفالات اليوم الوطنى لدولة الكويت، الذى أقيم فى محافظة الأحمدى، وحينها نشرت أنغام صورًا لها من الحفل منذ قليل عبر حسابها بانستجرام، وهى تبدع على المسرح الكبير وسط حضور جماهيرى كبير.

فيما، أحيت أنغام حفلًا غنائًيا، الجمعة الماضية، على المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو هانى فرحات، ضمن حفلات عيد الحب، بحضور نجوم الفن والرياضة، حيث رفع الحفل لافتة كامل العدد، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "أسعدتونى ويارب أكون أسعدتكم، كل سنة وأنتم طيبين".

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وكانت قد بدأت أنغام، الحفل بأغنية "بحبك وحشتينى"، ثم قدمت بعدها أغنيات "حالة خاصة جداً"، "لو أعيش معاك"، "أساميك الكتيرة" و"ياريتك فاهمنى"، "حبايبنا"، "بتوصفنى"، "هدنة"، "بقول نسياك"، "مطمنة"، "عايشة حالة"، "فنجان النسيان"، "أنا ساندة عليك"، "عمرى معاك"، "نزوة"، "بعتلى نظرة"، "بتحبها ولا"، "قلبك وقلبى معى"، "عرفها بيا"، "حتة ناقصة"، "أكتبلك تعهد" و"هتمناله الخير"، واختتمت الحفل بأغنية "سيدى وصالك".

ويشار إلى أنه من ناحية أخرى، كان ”الخليج 365”، قد تواصل مع المطربة أنغام بعد ما كشفت فى حفلها الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، للتعليق عن حالتها الصحية، وأنها مصابة بمرض مزعج فى الجيوب الأنفية، موضحة طبيعة هذا المرض وقالت: "أنا عندى حساسية ضد الروايح والأتربة بتقفللى الجيوب الأنفية فبلاش تبشروا عليا بحاجة وحشة.. الحساسية دى وقت ما بتجيلى مش بتخلينى أعرف أغنى.. وبتيجى بين المواسم.. قبل كدا اتقال إن عندى مرض السرطان ودلوقتى مرض غامض والنبى بلاش تبشروا عليا.. كل الموضوع إنه حساسية فى مناخيرى بتزعجنى".