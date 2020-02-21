شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يودع "الأخ الكبير" بعد يومين تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المخرج إسماعيل فاروق اللمسات النهائية على المشاهد الأخيرة من مسلسله "الأخ الكبير"، حيث يتبقى له يومين فقط وينتهي من آخر مشاهد العمل الذي يتم عرضه حالياً على قناة cbc ووصل عدد الحلقات المعروضة 35 حلقة حتى الآن، وحقق نجاحات جيدة بعدما استطاع تصدر قائمة مؤشرات البحث على جوجل بشكل يومى فور الانتهاء من عرض الحلقة مباشرة.

تدور الأحداث في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربي - محمد رجب - مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي، حتى تُقتل أخته – هبة مجدى - الذى كان يرتبط بها كثيراً وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد محاولة بعض الأشخاص توريطه في قتلها وتلفيق له العديد من القضايا ويهرب في رحلة البحث عن الحقيقة ويكون مطارد الشرطة وهؤلاء الأشخاص.



محمد رجب وايتن عامر

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مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

وعرض للنجم محمد رجب، فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "علامة استفهام" وعرض على قنوات الحياة، cbc ،ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.