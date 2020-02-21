شكرا لقرائتكم خبر عن أسود × أسود.. رضوى الشربينى بتاخد رأى جمهورها فى صورة بـ"نيولوك" جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الإعلامية رضوى الشربينى، بإطلالة جديدة تميزت فيها باللون الأسود، حيث طغا اللون القاتم على صورة رضوى التى ارتدت فيها ملابس سوداء، كما صبغت شعرها باللون الأسود الغامق، ونشرت الإعلامية صورتها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وسألت الجمهور عن رأيهم: "حلوة دى؟".

ويأتى هذا بعد أيام من تقديم الإعلامية رضوى الشربينى، نصيحة ساخرة لمتابعيها عبر انستجرام فى التسامح، والتعامل مع الآخرين، وهو الاتجاه الذى تسير فيه الإعلامية رضوى الشربينى فى الفترة الأخيرة، سواء عبر حسابها على إنستجرام، أو عبر برنامجها "هى وبس".





وقالت رضوى الشربينى، "ستظل تسامح من تحب حتى تعمله بلوك بقناعة"، بل أنها اختتمت الحكمة الخاصة بها، أَضافت بسخرية "نزار رضوى القبانى" نسبة إلى الشاعر الكبير نزار قبانى، وعدد كبير من المتابعين، تفاعلوا معها، ومع الحكمة والنصحية التى قدمتها لهم بشكل ساخر، حيث وصل عدد الإعجابات لحوالى 50 ألفا، والتعليقات وصلت إلى 2000 تعليق.

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فيما كانت الفنانة لطيفة، قد أطلقت مبادرة "أقوى واحدة" لمساعدة 100 أم مطلقة وأرملة، لتدريبهم على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن، وقالت لطيفة خلال لقائها ببرنامج "هى وبس"، مع الإعلامية "رضوى الشربينى"، على فضائية "CBC سفرة": "المساعدة سواء بكلمة أو ابتسامة أو أمل أو دعاء، واللى هعمله ده بسيط، وأتمنى يبقى على مراحل أقوى، وحبيت أساعد ونقف مع 100 ست أم سواء كانت أرملة أو مطلقة أو ظروفها صعبة فى مصر، أياً كانت الجنسية، لأن مصر أم الدنيا، وتحتضن كل عربى بلده مدمر وفيه تهجير".

ووجهت رضوى الشربينى رسالة إلى الآباء قائلة: "لا أقول لكم تساهلوا، وأن ترموا بناتكم فى الشارع بل ضعوا ضوابط وشروط ولكن اعلموا أنها ليست بيعة وشروة وأنتم لن تستفيدوا أى شىء عندما تتزوج الفتاة من رجل لا يعرف الله، لأن الفلوس ليست الأمان بل الأمان هو الرجل الصالح أو الشاب المحترم".

وتابعت الإعلامية: "أصبحنا فى عصر لا يوجد به زواج، لأن الشباب من ناحية لا يريدون الزواج، والآباء من ناحية أخرى يضعون شروطًا صعبة مقابل تزويج بناتهم، رغم أن الشبكة والذهب لن يفيدوها بل زوجها الصالح".