شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يتضامن مع منى فاروق ويدعوها للمشاركة بالمسلسل الإذاعى "طلقنى شكرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان أحمد فلوكس، الفنانة منى فاروق إلى العمل معه في المسلسل الإذاعى "طلقنى شكرا"، معلقا على أزمتها الأخيرة بأن جميع الناس خطائين، قائلاً: "الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق كلنا خطاء و لكنه ستر الله و لعل ما حدث لكى علامة حب من الله لأن الله ان لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله و ايماناً منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده".

وأضاف: "فأحب أن أبشرك بأن دورك فى المسلسل الإذاعى طلقنى شكرا فى انتظارك و فى كل أعمالى الشخصية..إحنا شعب طيب و جدع و بننسي الوحش و بنفتكر الحلو و كلنا بجوارك حتى تتجاوزى محنتك أحمد فلوكس".



أحمد فلوكس

وعلى سياق متصل، كانت وجهت الفنانة الشابة منى فاروق، من أيام الشكر لمن قدم لها الدعم، مؤكدة أنها تعيش صراعًا، وترغب فى أن تعيش حياتها بصورة أفضل، فقالت: "غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا"، وقالت فى منشور عبر حسابها بـ"فيس بوك": "بشكركوا جدًا على اهتمامكوا وكلامكوا وأنا أوضحت إنى غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا .. شكرًا ليكوا وادعولى محتاجة دعواتكم".

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وكانت منى فاروق قد ظهرت فى بث مباشر، الاثنين الماضى عبر حسابها على إنستجرام، مقدمة اعتذار للشعب المصرى ومعبره عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة .

وقالت منى فاروق فى الفيديو،" طول الوقت بتعامل انى منبوذه فى المجتمع وحضرت إلى دبى عشان اشتغل أى حاجه مش شرط التمثيل أى شغل مش لاقيه فرصة بقالى شهر قعدة فى البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا وحصلى مشكلة زى أى حد فاهمة أنا غلطت وبعتذر.

وتابعت، "مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية كفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل أن الموضوع عادى وهومش عادى، ومخنوقة أوى من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، وكنت كل لما أنزل ويوم ما قالوا لى إنى أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولى مش مصدقة بجد والنبى يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمى يشهدوا على ده".