شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصرى.. نبيل الحلفاوى: "الفوز بركلات الترجيح.. نصف فوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان نبيل الحلفاوى، أن الفوز بركلات الترجيح تعتبر نصف فوز، وأنه يكره المباريات العقيمة الخالية من الأهداف، وذلك عقب فوز الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

وغرد الفنان نبيل الحلفاوى ، عبر تويتر:" أكره المباريات العقيمة الخالية من الأهداف مهما كان مستوى الأداء. ڤايلر تأخر جدا في التبديلات. اللاعب الذي يلعب ففي آخر ربع ساعة هو نصف لاعب. الفوز بركلات الترجيح.. نصف فوز".



نبيل الحلفاوى

يشار إلى أن سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

اما الاحتياطي فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحي ، شيكابالا ، عبد الله جمعة ، إمام عاشور.

ويلتقي الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.

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