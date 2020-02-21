شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم "يوم 13" تنتقل للتصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل فريق عمل فيلم "يوم 13" إلى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وذلك بعد تصوير جزء كبير من الأحداث في استوديو مكة بأكتوبر، حيث تدور معظم الأحداث هناك، حيث تم بناء ديكور كبير لمخزن مهجور وصور فيه أبطال الفيلم العديد من المشاهد قبل الانتقال إلى مدينة الإنتاج.

فيلم "يوم 13" ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتشويق، وانطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضى للعرض خلال الفترة المقبلة، وبطولة أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد زاهر، جيهان خليل، محمد كيلانى وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.



احد داود ودينا الشربينى ونسرين امين ووائل عبد الله

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فيلم "يوم 13" يسجل التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربينى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 4 سنوات، بينما اشتركا معا في بطولة مسلسلي "جراند أوتيل" مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وإخراج محمد شاكر خضير، و"زى الشمس" بمشاركة أحمد السعدنى وسوسن بدر وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة وعدد من النجوم كضيوف شرف، تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

أما دينا الشربينى فانتهت مؤخراً من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل وهو بطولة كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.