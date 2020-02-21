شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كليب يجمع مصطفى قمر وحميد الشاعرى على طريقة "يا غزالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل الديتو الغنائي مع زميله حميد الشاعري، ولم يكشف النجمان عن اسم الأغنية حتى الآن، وهى من كلمات الشاعر سامى العجمى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

كما طرح مصطفى قمر مؤخرا ألبوما اتضمن 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب " كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، " ضحكت ليا " كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوى" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.. وغيرهما.

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من ناحية أخرى يشارك قمر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

وطرح مصطفي قمر أحدث أغانيه "ضحكت ليا " على طريقة الفيديو كليب وهي الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرح مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان النجم حميد الشاعرى قد أعلن عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التي يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح