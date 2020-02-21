إليسا بالأبيض والأسود وصبا مبارك أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة "كلبها".

مينا مسعود

نشر الفنان العالمي مينا مسعود، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بتطبيق الأبيض والأسود.

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره.

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كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة أثناء توجهها لتصوير أحدث أعمالها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحد البرامج.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.