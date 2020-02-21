أحمد فلوكس يعرض على منى فاروق العمل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للفنانة الشابة منى فاروق.

وكتب فلوكس: "الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق،كلنا أخطاء ولكنه ستر الله، أحب أبشرك بأن دورك فى المسلسل الإذاعى (طلقنى شكرا)، فى انتظارك وفى كل أعمالى الشخصية، إحنا شعب طيب وجدع وبننسى الوحش وبنفتكر الحلو، وكلنا بجوارك حتى تتجاوزى محنتك".

يُذكر أن الفنانة منى فاروق، ظهرت في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، هددت فيه بالانتحار لأنها لا تجد عملا.