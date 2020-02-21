محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: أعلنت الفنانة شيما الحاج، خطبتها على أحد رجال الأعمال. ونشرت شيما عبر خاصية الأستوري بموقع "إنستجرام" صورة لكارت دعوة الخطوبة. Advertisements وتمت الخطبة يوم 14 فبراير الماضي تزامنا مع احتفالات عيد الحب. شيما الحاج ممثلة مصرية سورية، ولدت في القاهرة لأب مصري ذو أصول سورية، وهو ما جعلها تحمل الجنسيتين المصرية والسورية، والدها شاعر ومؤلف ومغني، وعملت معه في بعض المسرحيات بسوريا كممثلة في فترات من حياتها، تخرجت شيماء محمد يونس من جامعة بيروت من كلية الإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العريس رجل أعمال.. خطوبة الفنانة شيما الحاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.