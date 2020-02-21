"مين يقدر على الأبيض".. تعليقات نجوم الفن على فوز الزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع فوز الزمالك ببطولة كأس السوبر بعد تفوقه على الأهلي بركلات الترجيح، ونرصد لكم في هذه التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن:

صلاح عبدالله

كتب الفنان صلاح عبدالله: "مبروك ياقلبي، هاردلك يا أهلي، مبروك يا زمالك يا سوبر".

رشا مهدي

كتبت الفنانة رشا مهدي: "السوبر يعني زمالك، معروفه!، أصحابي الأهلاوية أنا آسفه بس هتزعلو النهارده، حبايبي الزملكاوية التواضع مطلوب بعد الفوز، يللا سلامو عليكو"، ومع فوز الزمالك أعادت نشر التغريدة وعلقت: "مبحبش أتكلم عن نفسي".

نبيل الحلفاوي

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كتب الفنان نبيل الحلفاوي: "أكره المباريات العقيمة الخالية من الأهداف مهما كان مستوى الأداء، ڤايلر تأخر جدا في التبديلات، اللاعب الذي يلعب ففي آخر ربع ساعة هو نصف لاعب، الفوز بركلات الترجيح.. نصف فوز".

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة تغريدة كتب فيها: "أبو جبل جابلهم الهبل، زملكاوي"، في إشارة منه لمحمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

أحمد الشامي

كتب الفنان أحمد الشامي: "Hard luck، الغلطة في اللي اختار ترتيب اللعيبة اللي هتشوط".

عزيز الشافعي

نشر الملحن عزيز الشافعي تغرية كتب فيها: "احنا السوبر، أبطال مصر والقارة، مين في البلد دي، يقدر علينا".