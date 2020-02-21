خاص| تطورات الحالة الصحية لياسمين جيلاني وابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة علا رامي إن زوجة ابنها الفنانة ياسمين جيلاني وحفيدتها خرجتا من المستشفى اليوم.

وأضافت الفنانة الكبيرة في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن الفنانة الشابة ياسمين جيلاني وابنتها، كانتا تعانيان من ارتفاع درجة الحرارة، ونصحهما الأطباء بالراحة.

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كان الفنان عمر خورشيد، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "إذا سمحتم، مراتي وبنتي محجوزين في المستشفى بقالهم يومين، أنا مش عايز حد يتصل أو يكومنت أو لأي حاجة، لو سمحت عينك جات على البوست، ادعيلهم بالشفاء العاجل".

وتزوج الفنان عمر خورشيد من الفنانة ياسمين جيلاني عام 2015، ورزقا بابنتهما إيما عام 2017.