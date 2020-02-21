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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قالت الفنانة علا رامي إن زوجة ابنها الفنانة ياسمين جيلاني وحفيدتها خرجتا من المستشفى اليوم.
وأضافت الفنانة الكبيرة في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن الفنانة الشابة ياسمين جيلاني وابنتها، كانتا تعانيان من ارتفاع درجة الحرارة، ونصحهما الأطباء بالراحة.
كان الفنان عمر خورشيد، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "إذا سمحتم، مراتي وبنتي محجوزين في المستشفى بقالهم يومين، أنا مش عايز حد يتصل أو يكومنت أو لأي حاجة، لو سمحت عينك جات على البوست، ادعيلهم بالشفاء العاجل".
وتزوج الفنان عمر خورشيد من الفنانة ياسمين جيلاني عام 2015، ورزقا بابنتهما إيما عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| تطورات الحالة الصحية لياسمين جيلاني وابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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