محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الكاتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، تدوينة يعلق بها على نزول محمود عبد المنعم كهربا لملعب مباراة الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري. وكتب عبد الرحيم كمال ساخرًا من نزول كهربا: "الله خروج الشحات ونزول كهربا، كده الحمد لله الزمالك هيكسب بإذن الله". ومن المعروف عن الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال تشجيعه لنادي الزمالك المصري.

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحيم كمال عن مشاركة كهربا: "مبروك للزمالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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