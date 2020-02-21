تعرف على موعد حفل نانسي عجرم في مصر

تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم عن إحياء حفل غنائى جديد، في أحد الفنادق في القاهرةيوم 28 من شهر فبراير الجارى.
ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبير من الجمهور.
ويشار إلى أن آخر أعمال نانسي عجرم أغنية "قلبي يا قلبي" والتي حققت نجاحًا كبيرًا بموقع اليوتيوب.
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