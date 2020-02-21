تعرف على موعد حفل نانسي عجرم في مصر

تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم عن إحياء حفل غنائى جديد، في أحد الفنادق في القاهرة يوم 28 من شهر فبراير الجارى. يوم 28 من شهر فبراير الجارى. ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبير من الجمهور. Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال نانسي عجرم أغنية "قلبي يا قلبي" والتي حققت نجاحًا كبيرًا بموقع اليوتيوب.

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