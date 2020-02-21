طيب ليه كده.. أحدث أغنيات أوكا وأورتيجا

طرح مغني المهرجانات "أوكا" أحدث أغانيه بعنوان "طيب ليه كده" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. على موقع الفيديوهات يوتيوب. والاغنيةمن غناء أوكا وأورتيجا، وحققت نجاحًا Advertisements كبيرًا فور طرحها. كبيرًا فور طرحها. ويشار إلى أن آخر أعمال أوكا واورتيجا أغنية بعنوان "مش هقدر"، والتي حققت 200 الف مشاهدة على اليوتيوب.

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