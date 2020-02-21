هكذا علّق الفنان أحمد حاتم على فوز الزمالك بالسوبر المصري

نشر الفنان أحمد حاتم عمر صورة جديدة له على حسابة بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و علق "حاتم" على الصورة قائلًا " الزمالك في القلب ".

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري وتوج باللقب. مباراة السوبر المصري وتوج باللقب.



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